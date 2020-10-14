أين عثر على سيارة الزميل ربيع شنطف وأين السارق؟

بعد اسبوعين على سرقتها، استعاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف سيارته، وشكر من خلال تقرير “مكتب جرائم السرقات الدولية” وتحديدا العميد بلال الحجار على جهودهم التي اسفرت الى تحديد مكانها.

وشرح شنطف “بعد سرقة السيارة تقدمت بدعوى ضد مجهول، وسلمت الصور التي اظهرتها كاميرات المراقبة في موقف السيارات، حيث بدأ المكتب بتحقيقاته وخلال اسبوعين تمكن من العثور على المركبة، وذلك في منطقة بئر حسن، حيث تم ركنها هناك وتم الاشتباه بها من قبل القوى الامنية من دون العثور على السارق حيث لا يزال متواريا ويجري البحث عنه، وقد سرق بطارية السيارة وبعض الحاجيات الخاصة”.

واكد شنطف ان “هاتفه لا يزال مسروقاً، وان عمليات السرقة ازدادت في الفترة الاخيرة، حيث ان بعضها تكشف القوى الامنية عن الفاعلين في حين يبقى البعض الاخر مجهولين وهم في محميات تسيطر عليها مافيات في العاصمة وخارجها” واشار شنطف الى ضرورة عدم التحجج بالفقر بانه الدافع خلف السرقات، فكل اللبنانيين يعانون في ظل الازمات التي يمر بها لبنان، وشدد على ضرورة عدم الثقة بأي شخص في هذه الايام “الحالكة”.