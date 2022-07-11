أيّها المواطن: "بيع الذهب واشتري لحمة"

لا يزال لبنان يحصد المراتب الأولى عربيًا وعالميًا… اما الانجاز الجديد فهو تربعه على عرش اغلى الدول العربية لمتوسط كيلو اللحمة

الذي بلغ 37.71 دولاراً أميركياً حسب إحصاءات Nymboo.

اما السعودية فاحتلت المرتبة الثانية بـ 12.38 دولاراً أميركياً لكيلو اللحمة اي بفارق كبير عن لبنان بلغ 25.33 دولاراً

وبلغ متوسط كيلو اللحمة في قطر 11.38 دولاراً

الامارات العربية المتحدة 10.68 دولاراً

اما دولة المغرب فاحتلت آخر مرتبة في اللائحة كأرخص دولة لناحية أسعار اللحوم، حيث يصل متوسّط سعر كيلو اللحمة فيها الى 7.47 دولاراً أميركياً فقط، اي بفارق 30 دولاراً عن لبنان.

وبحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فإن قرابة نصف السكان يعيشون في حالة من الفقر المدقع. وبطبيعة الحال أصبح أكل اللحوم للميسورين فقط. اما المواطن من ذوي الدخل المحدود فلم يتمكن من اكل اللحمة الا في المناسبات.

المائدة اللبنانية تشتهر بالـ “اللحمة النية” كالكبة والتابلة والقصبة.. اضافة الى اللحمة المفرومة في الطبخ… فكم أصبح سعرها؟

اذا كلفة جلسة الـ bbq اصبحت تضاهي راتباً شهرياً. وكما يقول المثل “الله بيعطي لحمة ليلي ما عندو ضراس”

الا ان الدولة اللبنانية أبت ان تغيّر هذه المقولة. حيث لن تتمكنوا من أكل اللحمة بعد اليوم حتى ولو “عندكن ضراس”







