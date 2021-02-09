إبن برجا يؤسس نادي بيروت في بريطانيا

اسس ابن برجا عبد الغني رمضان (اول لبناني في نادي مانشيستر سيتي سابقا) نادي بيروت في بريطانيا لكرة القدم، من 11 لاعب تطور الفريق، ربح الدوري في الجامعة، وبحسب ما قاله لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “كنت مدرب الفريق على الرغم من انني اصغرهم سناً، وقد احترموا ذلك”.

بعد ان غادر رمضان الجامعة تسجل للحصول على شهادة في التدريب وقال “احدث الجميع عن بلدي واستعين بقبرص للدلالة على مكان لبنان على الخريطة” واضاف “منهم من لديه صور خاطئة في مخيلته عن الشرق الاوسط بأكمله، الا ان الصور التي كنت انشرها عن بلدي على مواقع التواصل الاجتماعي جعلتهم يغيرون رأيهم”، وعن انفجار المرفأ وردة فعل البريطانيين اجاب “استغربوا وسألوا عما حصل ومن يقف خلف ذلك، وقد حزنوا جداً حيث ذكرهم الانفجار بما حصل في 11 ايلول، وفي الوقت ذاته فرحوا بمساعدة الدول للبنان”.

وعما ان قصد المرفأ بعد زيارته الى لبنان اجاب “كلا الا انه لدي رغبة بذلك كي اكره السياسيين اكثر” مؤكدا انه “ليس مع احد من المسؤولين” وعن الثورة قال “وحدت اللبنانيين وهذا امر جيد، الا ان السياسيين يعملون لتخريبها”، وعن سبب زياراته المتواصلة الى لبنان اجاب “كونه بلدي، فانا ولدت فيه، بيتي واهلي هنا” مؤكدا “ايا يكن الامر يجب الا نفقد الامل”.