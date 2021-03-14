الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إحذروا الشواطئ اللبنانية!

14 - مارس - 2021
آخر تحديث: 14 - مارس - 2021 9:07 مساءً
A A A
طباعة المقال

وصل التسرب النفطي الى شواطئ صيدا والجية، اول بقعة نفطية وصلت الى شواطئ صور والناقورة في ٢٠ شباط، مصدر التلوث فلسطين المحتلة.

رئيس نقابة الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة “ما نراه على الشاطئ من بقايا قطران هو تتبع للتلوث الذي وصل من فلسطين المحتلة ولوث شواطئ الناقورة والمنصوري وصور ووصل الى الرملة البيضاء” واضاف “من الواضح ان التلوث في فلسطين المحتلة لم ينته بعد وهذه مشكلة كبيرة جداً، فحتى لو انتهينا من تنظيف شواطئنا ستتلوث من جديد، لذلك يجب ان تتحرك الحكومة فوراً لمعرفة الحقيقة من اين هذا التلوث وسببه ومن يتحمل المسؤولية الكاملة”.

الحكومة والوزارات المعنية غائبة تماماً عن هذه الكارثة البيئية، البلديات والجمعيات الاهلية تعمل بامكانيات بسيطة لمعالجة التلوث وقال السارجي “الحكومة هي التي يجب ان تتحرك، فهذا ليس عمل البلديات، والبلديات تتحرك للمحافظة على نظافة الشاطئ” وعن مدى صعوبة تنظيف الشاطئ اجاب “حسب كمية التلوث، الشاطئ الرملي سهل تنظيفه، لكن المشكلة في الشواطئ الصخرية، فهي تحتاج الى شركات متخصصة للقيام بالمهمة”.

الخوف من ان يطال التلوث النفطي كل الشواطئ اللبنانية، وموسم السياحة في الصيف مهدد.

    المزيد من فيديو

    3:04
    قاموسٌ جديد لأزماتِ اللّبنانيّين... والطّاقةُ الإيجابيّة مغيّبة حتّى إشعارٍ آخر.
    3:46
    أيّها المواطن: "بيع الذهب واشتري لحمة"
    3:37
    الحياة الإجتماعية مهددة بالزوال!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم