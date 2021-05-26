إحذروا النظّارات الطبيّة المزيّفة حفاظاً على بصركم!

مع انهيار الليرة اللبنانية أصبحت كلفة النظارات الطبية عالية الجودة مرتفعة جداً، وشكلت الأزمة الاقتصادية فرصة لاغراق الأسواق بمنتجات مزورة وغير صالحة للاستخدام، ويؤكد وائل قصب مؤسس حملة “أبصر” لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة أن الفوضى تعم القطاع والمواطن أصبح عاجزاً عن شراء نظارات طبية ويلجأ في أغلب الأحيان إلى تصليحها، وشرح “مهنتنا طبية، لذا يجب ان يحصل المحل على اذن مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وان يكون مالكه منتسباً إلى نقابة المهن البصرية، لكن للأسف نحن من المهن التي لم تنظم مئة في المئة، هناك الكثير من المحال المخالفة” مضيفاً “أصدرت النقابة مؤخراً قانوناً لتنظيم هذه المهنة، كما يجب على الزبون التأكد فيما ان كان المحل مرخصاً من وزارة الصحة”.

وعن اسعار النظارات اجاب “اقل سعر ١٢٠ الف ليرة، ويصل الى ٥٠٠ الف ليرة، ومن يعاني من نقص عال في الدرجات يبدأ سعر النظارة بـ٥٠٠ الف ليرة اذا كانت نوعيتها جيدة، لكن للأسف لكي يتمكن المستوردون من البيع يلجأون إلى شراء نوعيات ليست جيدة، لذلك ننبه من ذلك، فالنوعية غير الجيدة تؤثر على صحة العيون”.

حملة “أبصر” هي مبادرة قام بها قصب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يدعو فيها من لم يعد يستخدم نظاراته القديمة التبرع بها لشخص يحتاجها، وقال “نحو ٤٠٠ نظارة توزع سنوياً، واحاول ان اصل الى توزيع ١٠٠٠ نظارة، وذلك لمساعدة المجتمع لاسيما مع زيادة نسبة الفقر بشكل كبير”.

ارتفاع الأسعار من جهة وانعدام البصيرة لدى المسؤولين من جهة ثانية في معالجة الأزمات المتلاحقة في البلد، يهدد فعلياً بصر الكثير من اللبنانيين اللذين اصبحوا عاجزين حتى عن الاهتمام بصحتهم.