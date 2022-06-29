إختبار عن رؤساء ما بعد الاستقلال في زمَنِ الامتحاناتِ الرّسميّة، ومعَ قُربِ الاستحقاقِ الرِّئاسيّ، صوت بيروت انترناشونال تمتحن اللّبنانيّينَ في لائحة رؤساءِ الجمهوريّةِ ما بعدَ العام 1943. النّتيجةُ: رسوب. فغِيابُ معرفةِ أسماءِ رؤَساءِ الجُمهوريّة، وأبرزِ إنجازاتِ وإخفاقاتِ عهودِهم خلالَ فتَراتِ ولاياتِهِم، مشكِلةٌ بنيويّةٌ تنتَقِلُ من جيلٍ إلى الآخر. ضُعفُ المنهجِ التّربويّ، وغِيابُ كتابِ التّاريخِ الموحّد والهُويّةِ المشَتركة، من أسبابِ رسوبِ اللّبنانيّينَ في امتحانِ الSBI غير الرّسمي.

بشارة الخوري، كميل شمعون، فؤاد شهاب، شارل الحلو، سليمان فرنجيّة، الياس سركيس، بشير الجميل، أمين الجميّل، رينيه معوّض، الياس الهرواي، إميل لحّود، ميشال سليمان، ميشال عون. هي سلسلةُ الرّؤساء منذُ العام 1943 حتّى العام 2022. فهل لمَن يجهَل ماضيه الرّئاسي، أن يختارَ مُستقبلَه؟