إستدعتهم عون فهددوا بالإضراب

الدولار لا يغادر الشارع اللبناني،

هو حديث كل الناس،

وهو محور حياة غالبية الناس،

ومن يكون الدولار مصدر رزقه يهرب من عدسات الكاميرا،

وترصده حدقات العيون،

إنخفض سعر الدولار رغم تعطيل منصة صيرفة التي تكبح جماحه،

التعطيل حصل بسبب إضراب موظفي المصرف المركزي

أما الإنخفاض فيعود إلى عدم ضخ المصرف المركزي العملة اللبنانية في السوق.

المحامي حسن بزي الذي يتولى المعركة ضد حاكم المصرف يحضّر شكوى جزائية ضد نقابة موظفي المصرف،

بسبب تلويحها بالإضراب المفتوح،

إضراب سيؤدي إلى انفلات سعر العملة الخضراء.

استثنائيًا دخول ساحة مصرف لبنان متاح لنصف ساعة فقط،

إعلان نقابة موظفي المصرف الإضراب التحذيري كان في حاجة إلى الإعلام،

الهدف من التحرك ليس مطلبيًا،

هو موجّه إلى القاضية غادة عون التي تلاحق حاكم المصرف رياض سلامة.

دخول ساحة المصرف ممنوع في الأيام العادية

تلويح الموظفين بالتعطيل عطّل أنظمة الحصون التي تحيط بالمصرف

هي ورقة يملكها حاكم المصرف يستخدمها لتعطيل أوراق الضغط عليه، يقول متابعون.







