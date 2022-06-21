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إضراب العمال في بريطانيا

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:25 صباحًا
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بدأ اليوم أكبر إضراب تشهده بريطانيا في 30 عاماً لعمال السكك الحديدية مع خروج عشرات الآلاف من العاملين بسبب خلاف حول الأجور والوظائف مما قد يمهد الطريق لإضرابات واسعة النطاق في مجال الصناعة بأنحاء البلاد.
واحتشد منذ الفجر أكثر من 40 ألف من العمال الذين يعتزمون الإضراب عند حواجز أقاموها ما أصاب شبكة السكك الحديدية بالشلل وترك المحطات الرئيسة خالية من الرواد.
وأشارت نقابات العمال الى أنّ إضرابات عمال السكك الحديدية قد تشكل بداية “صيف السخط” إذ يتحرك مدرسون وعاملون في المجالين الطبي والتخلص من النفايات وحتى المحامين لتنظيم إضرابات مع اقتراب وصول التضخم إلى عشرة بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

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