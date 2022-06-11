السبت 12 ذو القعدة 1443 ﻫ - 11 يونيو 2022 |
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إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد بعدما حاول معارضون اقتحامه

منذ 3 دقائق
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ألغت إدارة مدينة “سندباد لاند” السياحية في بغداد، ليل الخميس الفائت حفل الفنان المغربي سعد لمجرد قبل ساعات على بدئه. بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل. كما تجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تعارض إقامة الحفل.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات مكافحة الشغب تمكنت من صدّهم. لتلغي الإدارة الحفل بشكل تام.

وبشكل متكرر تضغط فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية.

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