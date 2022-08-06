الأحد 8 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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إلهة الإغريق في لبنان

منذ 8 دقائق
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بعلم الأساطير اليونانيّة الإله هيرميس هو من إخترع القيثارة من خلال هبوب الرياح على الأوتار الجافة الملتصقة بقشرة سلحفاة ميتة.

هذه القيثارة، كانت عند الفراعنة، وبلاد ما بين النهرين و أكيد و طبعاً عند أجدادنا الفينيقيين. أوتارها، كخيطان الشمس، متراصّة “تتغنّج” على أصابعٍ مبدعة تدغدغ روح الأوتار كعشق فرعونٍ لخشب أرز الرب في لبنان. ميريام، حفيدة الفينيق، ورثت بحمضها النووي إبداع عازفٍ يُسمِعُ الهواء موسيقى من ألحانٍ ساحرة، تتسلّل الى الآذان الصاغية و الأرواح المغرمة، تستأهل لمعة قمر و خجل الشمس في المغيب. في بزمّار متوسّطة الإرتفاع عن سطح البحر والمرتفعة بطموح ميريام سمعنا كلاماً ممزوجاً بنوتات الموسيقى.

ميريام متزوّجة من موسيقي يعزف البيانو، أسسا سويّاً عائلة من مقامات نهود و الحجاز و الصبا من مقام السيكاه والعجم. عائلة من مقام ثقافة العقل و النفس.
الهارب نادرة في لبنان، فنحن نعيش زمن الميكساج و الأوتوتيون، زمن الموسيقى الإفتراضية.
آلة الهارب من الأساطير اليونانية إلى الثقافة اللبنانيّة ، آلة تعزف الحان الحياة!

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