السبت 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 25 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنجاز قضائي مهم.. انفجار 4 آب جرح لا يندمل بانتظار الحقيقة!

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

بعد عامين على جريمة انفجار مرفأ بيروت الذي ذهب ضحيتُهٌ أكثر من مئتي شخص، والجمود الذي يحيطُ بالتحقيقات التي تقوم السلطة بعرقلتها، أحرز مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بالفاجعة تطوراً مهماً في محكمة العدل العليا في لندن، حيثُ ستُلزم شركة “Savaro” بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة التي تسبّبت بزلزال الرابع من آب.

انجاز قضائي سيسمحُ بالكشفِ عن معلوماتٍ أساسية حول شحنة النترات والمسؤولين عنها.

وعلى بُعدِ بضعةِ أسابيعٍ من ذكرى الانفجار جرح اهالي الضحايا لا يندمل بانتظار الحقيقة.

وطالب محي الجهات المعنية أن تتعاملَ مع هذه القضية بعيداً من الضغوط والمصالح، وأن ‏تَكشِفَ الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني والعالمي.

    المزيد من فيديو

    2:14
    التغييريون يخسّرون لبنان معركتين؟
    1:01
    تعديل تاريخي في مجلس الشيوخ الأميركي
    2:27
    ميقاتي "رِجِع" بنتيجة خجولة.. فهل ستكون طريق التأليف معبّدة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟