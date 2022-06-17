إنطلاق مهرجان أيام بيروت السينمائية

تُعرض سلسلة من الأفلام من مختلف البلدان العربية في مهرجان أيام بيروت السينمائية. وعاد الحدث إلى البلد المنكوب بالأزمات بعد توقفه لثلاث سنوات.

وانطلقت الدورة الحادية عشرة للمهرجان بعرض فيلم “فرحة” الحائز على جوائز دولية للمؤلفة والمخرجة الأردنية دارين سلام. وهو مستوحى من قصة حقيقية عن قصة فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما خلال حرب عام 1948.

ويعرض المهرجان أفلاما أخرى تتناول قضايا من جميع أنحاء الشرق الأوسط منها “حكايا بيتية”، وهو فيلم وثائقي للمخرج السوري نضال الدبس يروي تجربته مع المنفى والحنين إلى الماضي.

كما سيختتم المخرج اللبناني إيلي داغر المهرجان بفيلم “البحر أمامكم”. والفيلم يعكس لبنان المعاصر من خلال عدسة جنى، الشابة اللبنانية التي تعود إلى وطنها وتجد نفسها تحاول التأقلم مجددا مع الحياة التي تركتها وراءها منذ فترة طويلة.







