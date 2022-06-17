الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنطلاق مهرجان أيام بيروت السينمائية

منذ 20 دقيقة
A A A
طباعة المقال

تُعرض سلسلة من الأفلام من مختلف البلدان العربية في مهرجان أيام بيروت السينمائية. وعاد الحدث إلى البلد المنكوب بالأزمات بعد توقفه لثلاث سنوات.
وانطلقت الدورة الحادية عشرة للمهرجان بعرض فيلم “فرحة” الحائز على جوائز دولية للمؤلفة والمخرجة الأردنية دارين سلام. وهو مستوحى من قصة حقيقية عن قصة فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما خلال حرب عام 1948.
ويعرض المهرجان أفلاما أخرى تتناول قضايا من جميع أنحاء الشرق الأوسط منها “حكايا بيتية”، وهو فيلم وثائقي للمخرج السوري نضال الدبس يروي تجربته مع المنفى والحنين إلى الماضي.
كما سيختتم المخرج اللبناني إيلي داغر المهرجان بفيلم “البحر أمامكم”. والفيلم يعكس لبنان المعاصر من خلال عدسة جنى، الشابة اللبنانية التي تعود إلى وطنها وتجد نفسها تحاول التأقلم مجددا مع الحياة التي تركتها وراءها منذ فترة طويلة.

    المزيد من فيديو

    5:06
    خالد أبو شقرا: المجتمع الدولي لا يثق بنا
    3:18
    سفرة إلى الخارج من دون فيزا
    0:40
    أوكرانيا في الإتحاد الأوروبي؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين