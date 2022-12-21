الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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إنفجار يهدد لبنان ؟!

منذ 8 دقائق
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“أصلاً كيف بعدو ما انفجر؟” .. دولار يقترب رويدا رويدا من ال ٥٠ الفا ، غلاء فاحش يسابقه، بطالة فقر و جوع و كل شي مقطوع .. الحليب و الحفاضات للأطفال “شحادة” .. مواقع التواصل مكتظة بالحليب و الادوية و الحفاضات المطلوبة.. و كأن لبنان قابعاً بين ايادي الشيطان بانتظار الشرارة !

فلبنان اليوم امام تهديد الانفجار الاجتماعي الذي لا مهرب منه ، خاصة مع استعصاء الحلول الداخلية .. و هو ما بتنا نشهد يومياً شراراته من خلال أحداث وتوترات متنقلة بين المناطق .. اعتداءات مسلحة و قتل على أتفه الأسباب !

الحل الرئيسي اليوم يُنتَج سياسياً في الدرجة الأولى و اقتصاديا في الدرجة الثانية .. إلا انه و حتى الآن لا حلول ملموسة سوى توعّد و تحذير و إنذار و الكثير من الأزمات المتراكمة.

أما النهاية فعلى ما يبدو انها وشيكة .. و الأفق لا يحمل في طياته أيّ من الحلول .. فانفجار كبير و خطير قادم لا محالة !

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