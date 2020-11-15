إن كنت تظن أنك يقظ للدولار المزور فلا تثق بنفسك كثيراً.. فالتزوير أصبح احترافيًا جدًا

في ظل الطلب الكثيف على الدولار، تنتشر في الآونة الأخيرة دولارات مزورة يتم خداع الناس بها، وان كنت تظن أنك يقظ للدولار المزور وانك تمتلك علامات معينة لكشف القطعة الأصلية من المزورة فلا تثق بنفسك كثيراً.

وبحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران فإن اغلب الذين يتفحصون ورقة المئة دولار يلجؤون للاساليب التالية: اولاً قرقعة الورقة ومن ثم تحسس الخشونة عند نقطة ثياب الرئيس الاميركي بنيامين فرانكلين فإن كانت خشنة فهي أصلية، ولكن قمنا بنفس التجربة على القطعة المزورة لنجد انها تمتلك ميزة الاصلية، العلامة الثانية هي ان يكون النسر ورقم المئة برونزياً لامعاً وهذا ما يوجد في الورقة الاصلية، لكن المزورون استطاعوا تطبيق هذه الميزة ايضاً، الخط الازرق اللامع ايضا من العلامات المهمة ورغم وجوده بطريقة مشابهة في المزورة الى حد ما الا ان كثر لا يستطيعون التمييز بينهما ولكن هناك ميزة واحدة يصعب تقليدها وهي امكانية مرور عود صغير بين الورقة والخط الازرق اللامع، فحتى هذه اللحظة لم يجد المزورون حلاً لهذه المعضلة، فكن حذراً.