احتفالات نهاية العام الدراسي في روسيا

احتفل الطلاب في سانت بطرسبرغ الروسية بنهاية العام الدراسي ليلة أمس ضمن فعاليات مهرجان White Nights السنوي.

وترافق الإحتفال مع عرض للألعاب النارية على نطاق واسع وسط سفينة بأشرعة قرمزية ، شقت طريقها ببطء على طول الجسور الإنجليزية والأدميرالية إلى قصر الشتاء. وأقيمت الاحتفالات هذا العام على خلفية ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا المجاورة ، والتي أدت إلى تزايد الخسائر العسكرية والمدنية.

وشاركت بالإحتفال مجموعة من خريجي المدارس من ماريوبول ، التي كانت منطقة قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.