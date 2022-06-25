الأحد 26 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
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احتفالات نهاية العام الدراسي في روسيا

منذ 52 دقيقة
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احتفل الطلاب في سانت بطرسبرغ الروسية بنهاية العام الدراسي ليلة أمس ضمن فعاليات مهرجان White Nights السنوي.

وترافق الإحتفال مع عرض للألعاب النارية على نطاق واسع وسط سفينة بأشرعة قرمزية ، شقت طريقها ببطء على طول الجسور الإنجليزية والأدميرالية إلى قصر الشتاء. وأقيمت الاحتفالات هذا العام على خلفية ما تسميه موسكو “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا المجاورة ، والتي أدت إلى تزايد الخسائر العسكرية والمدنية.

وشاركت بالإحتفال مجموعة من خريجي المدارس من ماريوبول ، التي كانت منطقة قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية.

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