الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
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ارتفاع للدولار وصيرفة

منذ 4 دقائق
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لعبة الدولار التي تلعب بأعصاب اللبنانيين مستمرة. وأمس ارتفع سعر صرف الدولار الى نحو 30 ألف ليرة بعدما كان شهد ثباتا على معدلاته لأكثر من اسبوع، وتزامن الارتفاع مع زيادة سعره على منصة “صيرفة” اولا من 24400 إلى 24900 في غضون يومين فقط، وثانيا، مع وضع ضوابط جديدة على تطبيق التعميم 161، بعدما خفّض المركزي عمليات بيع الدولار النقدي لقاء السيولة بالليرة اللبنانية ويقضي بتخصيص الأفراد بحصّة تبديل لا تتخطى 500 دولار شهرياً بعدما كان مفتوحاً، وذلك بعد ورود ملاحظات حول عمليات مضاربة كبيرة يقوم بها أفراد وشركات.

حول هذا الموضوع إنضمت الينا الباحثة في الاقتصاد النقدي الدكتورة ليال منصور.

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