اصالة تقدم اغنية اليسا "عبالي حبيبي" في حفلها في قطر والاخيرة تعلق

أحيت الفنانة أصالة نصري، مساء أمس الخميس ، حفلا غنائيا في قطر. ونشرت أصالة، صورا من إطلالتها بالحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “حلوة الحفلة بقطر، حلوة وكلها محبة وصداقة وأخوة، وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بنفس الطّاقة، بنفسّ الحلاوة، بنفس الطيابة”. كما فاجأت اصالة الجمهور بتقديمها اغنية “عبالي حبيبي” للفنانة اللبنانية اليسا.

وينتشر الفيديو بكثافة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث أثنى الجمهور على ادائها وطريقتها في تقديم الاغنية.

وبدورها تفاعلت اليسا مع خطوة اصالة هذه، اذ اعادت نشر مقطع الفيديو وعلّقت بالقول: “شو بحبك وبحب نفسيتك الحلوة”.

وردت عليها اصالة بالقول:”صديقتي الصادقة الطيّبة ما بتتخيّلي أغنيتك شو بتأثّر فيني وبعشق صوتك فيها.. العمر كلّه سوا صحبة قدّوه”.