اضرار جسيمة في مخيم للتابعية السورية بعد إعتداء يوم أمس

بعد احراق مخيم اللاجئين السوريين في المنية، نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان ما حلّ بالمخيم وصرخة سكانه، حيث شرحت اللاجئات كيف طلب منهن مغادرة المخيم مع اطفالهن والابقاء على الرجال، وكيف تم اطلاق النار على المخيم، وصورة هروبهن بين السنة النيران ونوم بعضهن مع عائلاتهن في الشارع.

وعن سبب الاشكال الذي ادى الى هذه الكارثة شرح احد اللاجئين “قدم شخص من عائلة المير ليلاً من اجل الاتفاق مع عمال سوريين للعمل معه في الصباح، دخل الى الدكان من دون ان يستأذن مالكه فحصل عراك بسيط بالايدي بين الطرفين، ليتطور الامر ويحضر المير شباناً امسكوا بمالك الدكان وبدأوا ضربه خارج المخيم، فدافع عدد من السوريين عنه، واذ باطلاق النار يبدأ من طرف المير وتم طلب اخلاء المخيم خلال مهلة نصف ساعة لاحراقه”.

ولفت فرّان الى ان المخيم شيّد منذ 40 سنة ويقطنه عمال سوريون وبعد النزوح السوري زاد عدد ساكنيه.

وتجدر الاشارة الى ان مركز الملك سلمان تعهّد بإعادة تأهيل مخيّم اللاجئين وتقديم مساعدات لهم.