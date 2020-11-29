اطلاق العملة الرقمية.. بديل ايجابي عن العملة النقدية ولكن ليس في مثل هذه الظروف

الكلام عن طرح العملة النقدية من قبل مصرف لبنان ليس بالكلام الجديد، فهذه الخطوة بحث بها في العام 2018، يوم كان العمل جارياً على قدم وساق لتطبيق الشمول المالي.

الباحثة في الاقتصاد النقدي ليال منصور والمؤيدة لاطلاق العملة الرقمية فنّدت لـ”صوت بيروت انترناشونال” الاسباب الموجبة لتأييدها لهذا الطرح، حيث قالت “حاكم مصرف لبنان تحدث كثيراً عن تفاصيل الموضوع وكأنه يهدف الى دسّ نبض الشارع، وانا استبعد ان يكون مقصده Cryptocurrency، اي العملة المشفرة، فهي امر مختلف، تتطلب تقنيات ولوجيستية بعيدة عن لبنان”.

“البنك المركزي فقد السيطرة على كل شيء، لم يعد بمقدوره وقف الطلب على الدولار وسحب الاموال بالليرة اللبنانية، ولا يمكنه معرفة ما يشترى ويباع للخارج” كما قالت منصور وهي مؤيدة للعملة الرقمية من منطلق انه يمكن “مراقبة كيفية تحرك الاموال، حيث يتوقف العمل بالـ cash اي نقداً”، واضافت “كلمة cash تدل ان من خلفها نية سيئة، فعندما يقول الشخص اقبض كاش يعني انه لا يريد التصريح عن المبلغ الذي يقبضه، ولا يريد ان يسأله احد من اين لك هذا” واشارت الى ان “مصر ليست دولة متقدمة الا انها افضل من لبنان، لجأت الى العملة الرقمية في المؤسسات الرسمية من اجل تخفيض نسبة الفساد والرشاوى”.

وعن الوقت المناسب لبدء تطبيق العملة الرقمية شرحت منصور “اؤكد ان التصريح لم يكن بالصدفة، بل جاء بعد بلبلة حول موضوع رفع الدعم، اذ ان رفع الدعم سيقابله اعطاء بطاقات للمواطنين” واضافت “اعتقد انه من الاسهل ان يكون لكل شخص بطاقة يتم تعبئتها في الاول من كل شهر رقمياً، عندها نعرف المبلغ الذي خصص لكل شخص والسلعة التي يشتريها، واذا فعلا رفع الدعم ولكي لا يتضرر المواطن يجب اللجوء الى ذلك، الا انه لا يمكننا القول ان لدينا عملة رقمية من دون ان نؤمن لكل المؤسسات والشركات والتجار آلة تستقبل هذا الشيء، وكنت اتمنى ان يكون لدينا في لبنان بطاقات الديجيتال منذ 15سنة، فهذا النوع يخفض الدولرة، لان كل العملة الاجنبية التي ستستخدم ستكون من خلال المصارف ومن خلال بعض الصرافين الذين يتعاون معهم المصرف” واشارت الى انه “يعتقد الناس انه من خلال العملة الرقمية لا يمكنهم الاستيراد والتصدير الا ان ذلك ليس صحيحاً، لكن هذه العمليات ستحصل تحت رقابة المصرف”.

قد تكون العملة الرقمية بديلاً ايجابياً لو لم نكن في انهيار اقتصادي ومالي ونقدي، لكن السؤال المطروح اليوم هل فعلاً سيطلق مصرف لبنان العملة الرقمية؟