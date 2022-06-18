اقساط المدارس الخاصة "بالفريش دولار"... فهل يصبح التعليم من الكماليات؟

“ما حدا بيعرف كيف قطعت هالسنة” هكذا يجيب اولياء امور التلاميذ عند سؤالهم عن السنة الدراسية التي تشارف على الانتهاء.. أقساط مرتفعة وغير قانونية “يا دوب حدا قدر يسكرها” .. لتكون المفاجأة الأكبر فرض رسوم بالفريش تضاف الى مبالغ بالليرة كأقساط حدّدتها بعض المدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل 2022/2023 !!

باختصار “ما في دولار ما في تعليم”… خاصة ان الفئة الأكبر من الأهالي هم من موظفي القطاع العام والخاص وذوي الرواتب المتوسطة أو المتدنية، فماذا عن هذا القرار الذي ستعتمده غالبية المدارس؟ وكيف سيتدبّر الأهالي امورَهم هذه السنة؟

من جهة اخرى، تجري هذه المخالفة القانونية الواضحة في ظل صمت تامّ من قبل وزارة التربية التي تغض النظر بشكل واضح عن اداء وقرارات ادارات المدارس الخاصة.

انها ليست “كزدورة” يمكن للمواطن ان يتخلى عنها نظرا لضيق الحال .. بل هي كارثة ستطال الاف البيوت اللبنانية… فهل نقول وداعا للقطاع التربوي في لبنان الذي يبدو ان مصيره اليوم بات على المحك؟