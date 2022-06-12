اكتشافات أثرية في نينوى

بعناية زائدة وحرص شديد، يعمل باحثو آثار ضمن فريق ينقب في الركن الشمالي الشرقي من الموقع الأثري في نينوى بالعراق.

وأشار الخبراء الى أنّ المنطقة كانت مكتظة بالمباني التي تربط بينها طرق صغيرة وشوارع كبيرة.

وقد تم العثور على ما يقارب خمسين رقم طيني إضافة إلى اللغة الأثرية المتمثلة بالخرز والأختام والكتابات بالألواح المسمارية إضافة إلى اكتشاف قناة المياه التي تدخل المياه إلى مدينة نينوى الأثرية من الجهة الشرقية.

وأوضحوا أنّ هذا المشروع العراقي الإيطالي المشترك انطلق عام 2019 وهو ثمرة تعاون بين جامعة بولونيا والهيئة العامة العراقية للآثار والتراث.

وأضاف الخبراء أنّ السلطات المحلية تعتزم إنشاء منطقة خضراء بجوار الموقع لجذب السياح.