الأملاك البحرية العامة... إرث مغتصَب وسطو ممنهج

الشاطئ لكل الناس. الشاطئ ليس لقلة من الناس تجني من الملك العام ملايين الدولارات.

عناوين استخلصتها جمعية نحن بعد إنجاز دراسة تكشف كل أنواع التعديات بالتفاصيل والأرقام من الشمال إلى الجنوب على الأملاك البحرية العامة.

أكثر من ستة ملايين متر مربع تبلغ مساحة الإشغالات العامة البحرية في لبنان من بينها أكثر من مليونين متر مرخصة.

ويدفع المستأجرون للدولة نسبة أقل من واحد في المئة من قيمة المساحة المشغلة.

الإيرادات السنوية لإشغال الأملاك البحرية تبلغ نحو 15 مليار ليرة لبنانية فقط، فيما ينبغي أن تكون الإيرادات الفعلية لقيمة تشغيل هذه المساحات أكثر من مئة وعشرين مليون دولار.

تحرير الأملاك البحرية العامة يرتبط بقانون “استعادة الأموال المنهوبة”. قانون مرتبطٌ هو الآخر بهيئة مكافحة الفساد.

هيئة تعرقلها قوة “التنفيعات السياسية”وعمليات “السطو الممنهجة” المستمرة إلى يومنا هذا.