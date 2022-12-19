الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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الإعتداء على اليونيفيل: متعمّد أم صدفة؟

منذ ساعة واحدة
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ليست المرة الأولى في لبنان التي يتم فيها الاعتداء على قوات اليونيفيل في الجنوب، انما هي الحادثة الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة التي تصل إلى هذا الحدّ، حيث ادى الاشكال بين اهالي بلدة العاقبية وعناصر من اليونيفيل ليل الاربعاء الماضي الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ٣ اخرين.

تقريرٌ امنيٌ كشف اصابة آلية اليونيفيل المستهدفة في العاقبية بسبعٍ وعشرين طلقة نارية ومن عدة جهات.. ما يستبعد عفوية الحادثة..

فهل تحمل رسائلَ سياسيةً في طياتها؟ ام انها نتيجةٌ لتوتر الأمور وانفلاتها في لبنان؟

وعلى الرغم من تولي القضاء اللبناني التحقيق في الحادثة، الا ان لجنة إيرلندية قد دخلت على خط متابعة ما توصلت إليه التحقيقات الرسمية والأممية، على اعتبار انها لا تثق كثيرا بالتحقيق اللبناني.. حتى هذه اللحظة، لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام .. فهل يتم تسليم الجناة؟ ام انّ سيناريو احداث الطيونة سيتكرر اليوم؟

وبعد… هل سيسمح المسؤولون بأن تتعرض العلاقات اللبنانية الدولية إلى أزمة تضاف إلى الأزمات اللبنانية المتراكمة؟

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