الإقفال سيطال لقمة عيش الفقير فقط.. والقطاعات الكبيرة مستثناة

لا هو ليس اقفالاً عاماً، اكثر من مليون مواطن سيعملون قانونياً خلال فترة الاقفال، وهم من المؤسسات التي تم استثناؤها من قرار الاقفال العام.

الاقفال المسمى بالاقفال العام لن يشمل القطاعات التالية: المطار، وشركات تقديم خدمات المطار، وشركات الطيران، شركات ومحطات الوقود، وسائل ومؤسسات الاعلام، المستوصفات والمستشفيات والصيدليات، مراكز تحويل الاموال والمصارف، السوبرماركت والافران والمطاحن وبائعو الخضار والفاكهة بالاضافة الى شركات جمع النفايات وشركات بيع الترابة والرمل والحديد.

اذاً ماذا تبقى؟ وهل الاقفال يستهدف القطاعات البسيطة فقط؟ اصحاب محلات الحيوانات والطيور يسألون كيف يمكننا الانقطاع عن محالنا وفيها حيوانات حيّة بحاجة الى رعاية يومية! هل تعوض الدولة علينا في حال نفقت؟

صاحب محل للحلويات يسأل عن مصير بضاعته في حال اقفل محله حيث قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “ماذا افعل بالبضاعة في حال اجبرت على الاغلاق؟ هل ارميها وهي لا يمكن ان تستمر صلاحيتها لاكثر من خمسة ايام”؟

كيف سيعيش المواطن صاحب المهن البسيطة في ظل اقفال ليس من العام بشيء؟!