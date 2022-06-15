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الإيطاليّة الحلوة تطالب بالجنسيّة اللبنانيّة

منذ 5 دقائق
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في ظلّ الابواب المغلقة في أفق هذا البلد، نفتحُ سوياً باباً للأمل، خلفه عائلة لبنانيّة تعرف من أين تُؤكل كتف النجاح، كيف يُطبخ الصمود بأعلى مستويات الكالسيوم المقوّي للعظام و للعزيمة. إن كنا نقول بالعادة اللبنانيّة “الحقّ على الطليان” فاليوم نقول الحلّ عند الطليان، نانسي و ايلي لم يرضخا لمرّ التوقّف عن العمل، وذهبا نحو حلو الإنتاج، في قرية يحشوش، يثبتان أن روما، لن تحترق.

في زمن التاكفل قدّمت بلدية يحشوش “بيت الضيعة” بكل مقدراته لتسهيل عمل نانسي و أيلي. الأنواع مختلفة، يشرحها إيلي بتفاصيليها الكاملة من دسم الطموح.

جبنة البوراتا و أخواتها من الأجبان الإيطاليّة أصبحت تطالب بالجنسيّة اللبنانية في زمنٍ يبحث بها اللبناني عن جنسيّة أخرى. لكننا نصرّ على أن باب الأمل لن يُغلق.

من عناصر الجبنة: الكالسيوم، الفيتامين د و القليل من الصوديوم ، أما اللبناني فهو من فيتامين الطموح ،خالٍ من دسم الإنكسار.

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