السبت 30 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 24 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"البالي والأوتليت": منبع الموضة الجديد!

منذ 6 دقائق
A A A
طباعة المقال

“برستيج، أناقة، ترتيب و عالموضة” هذا ما اعتاد عليه اللبنانيون .. “براند” و تنسيق بالملابس قبل كل شي ، محلات فاخرة كانت مقصدا لا مهرب منه كل آخر شهر و عند أي مناسبة، إلا أن الأزمة الإقتصادية الخانقة اجبرتهم على التخلي عن هذه الزيارات و التقشف… فالملبوسات باتت من الكماليات!

“مش كل لبناني في يستغني عن هوسه بالفاشن و الملبوسات و الموضة ، فالتقشف بهالشي ممنوع”.

اما البديل ، فكانت أسواق “البالي و الأوتليت” التي تجمع بين الملبوسات المستعملة و “ستوكات” الماركات العالمية التي أصبحت تشهد إقبالاً كثيفاً من جميع الطبقات والفئات.

من جهة اخرى .. و على ما يبدو أنّ دولار السوق السوداء لا يرحم أصحاب هذه المحلات ايضاً ، فالتجار يستوردون تلك البضاعة بالدولار أو اليورو. وبعد تسعيرها بالليرة، يضيفون إليها تكلفة تشغيل المحل ورواتب الموظفين.

فرغم كل شيئ، إصرار البقاء عالموضة عند اللبنانيين ، هوس يصعُب التخلّص منه !

    المزيد من فيديو

    4:06
    إنفجار يهدد لبنان ؟!
    قطاع النقل العام يعود مجدداً 5:46
    باصات النقل العام… تعود للعمل من جديد
    4:18
    الإعتداء على اليونيفيل: متعمّد أم صدفة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشيف نصرت
    كأس العالم قطر ٢٢
    تصرفات "الشيف نصرت" خلال تتويج الأرجنتين تتسبب بأزمة.. والفيفا يتحرك
    كأس العالم
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالفيديو.. الفيفا يعلن عن أفضل هدف بكأس العالم 2022
    طيران الإمارات
    فيديو رائع... حيوانات "الرنة" تجر طائرة للإقلاع في الإمارات!