التأمين الإلزامي الى ارتفاع

بالاتفاق والتعاون مع لجنة الرقابة على شركات التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، باشرت “المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي” بتطبيق تعرفة جديدة على التأمين الإلزامي الذي يغطي الأضرار الجسدية الناتجة عن حادث سيارة للمتضرر من 100 ألف ليرة لبنانية الى 400 ألف ليرة، مقابل تغطية بقيمة ثلاثة مليارات ليرة كحد ادنى بعد ان كانت بين 750 مليون ليرة ومليار ليرة.

وتشير مصادر لصوت بيروت انترناشونال إلى أن هذا القرار بأتي بسبب التقلبات في سعر الصرف وفقدان الليرة اللبنانية حوالي 85 في المئة من قيمتها، غير أن تحويل بوليصة التأمين الالزامي من الليرة اللبنانية الى الدولار غير قانوني لان هذا القرار بحاجة الى موافقة مجلس وزراء يمارس مهامَه ضمن الأصول القانونية.