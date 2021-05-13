التجار يصنعون المعجزات.. لحم دجاج أحمر!

إن كنتم تظنون أن هذا لحماً بقرياً عادياً فأنتم مخطئون، فهذا لحم دجاج مصنع بطريق خاصة كي يشبه لحم البقر الأحمر، ويباع بربع قيمة اللحم البقر العادي. بعض المواطنين يلجؤون لشراء هذا اللحم لعدم تمكنهم من شراء لحم بقري حقيقي، وآخرون يؤكدون أنهم لم يعودوا قادرون حتى على شراء اللحم الرخيص.

أحد بائعي لحم الدجاج الأحمر قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “يتم تصنيع هذا اللحم للمونة والهمبرغر والسجق” وعن سبب سعره الرخيص وهو ٢٥ الف ليرة، في حين ان كيلو الدجاج بخمسين الف ليرة أجاب “كونه بقايا الدجاج (رقاب، سفاين، وغيرها) يسمى كسر، يتم تصنيعه”.

وقال مواطن “لا نعلم مواصفات اللحم الموجود في السوق، ومن يشتريه لا يعلم ماذا يأكل، المهم ان سعره رخيص” وقال آخر “اشتري اللحم المثلج، اذ ليس باستطاعتي شراء الطازج منه، الاسعار نار، فكيلو اللحم الطازج بـ١٢٠ الف ليرة في حين المثلج منه بـ٢٣ الف ليرة”، وأكد آخر “لم يعد باستطاعتنا أكل اللحم الطازج، استعضنا عنه بالبطاطا والقرنبيط، اما اللحم المثلج فلا نتقبله ابداً”.

عند يعجز المواطن عن شراء شيء يشبه اللحم بـ٢٥ ألف ليرة للكيلو، كيف سيقاوم المصاعب عندما يرفع الدعم كلياً؟