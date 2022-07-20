التعرفة أضافت طابورًا إلى الطوابير.. الإرسال مفقود والتواصل غير موجود

يطول دوام تقديم الخدمات هنا. عملية واحدة فقط تتجاوز وقتها المحدد كفيلة بعرقلة يومية العاملين هنا. لحظة واحدة تمتد لدقائق تعطّل كل الأجهزة. صلاحية التكنولوجيا تنتهي أمام انقطاع الارسال.

أجهزة الإرسال الضخمة تتحول خردة بشكل يومي لساعات. عدم تغذيتها بالكهرباء أفقدها فاعليتها وجدواها. وكذلك عدم القدرة على صيانتها أكثر الأحيان. فالدولة أعلنت أن بنيتها التحتية الكاملة أصبحت تحت سلطة اشتراكات المولّدات الخاصّة.

الأعطال الناتجة أيضًا من عدم استقرار كهرباء المولدات سبب أيضًا في منع المواطنين من إجراء اتصال عادي وبالتالي حتمًا عدم الاستفادة من الاتصال عبر الواتساب.

الشركات الخاصة التي تقدم الانترنت مرتبطة أيضًا بسنترالات الدولة.

الدولة نفسها الفاقدة للتواصل بين مكوّناتها والمنقطعة كليًا عن التواصل مع رعاياها.

الإرسال مقطوع أو متقطّع في كثير من المناطق اللبنانية، واقع يعكس حال انفصال شبكة الشعب المتعايش مع الانهيار عن شبكة السلطة العاجزة عن وضع أي خطوط عريضة لأي خطة إنقاذية.







