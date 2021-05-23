التعرفة لم تعد واحدة.. بإمكانك أن تستجم بالليرة

بعد ضياع القطاعات السياحية بين الليرة والدولار، أصدر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية قراراً يقضي بأن تكون تعرفة الفنادق بالعملة الأجنبية للسياح الأجانب وبالليرة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين والاجانب المقيمين في لبنان.

منتجع سياحي انخفضت فيه التعرفة أكثر من ٦٠ في المئة مقابل العملة الأجنبية، احمد الخير، صاحب ومدير المنتجع قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان “نحن لا نفرق بين الاجنبي والعربي واللبناني في التعامل، نقبض بالليرة اللبنانية، كون عدد الاجانب الذين يقصدونا قليل، كما ان الاجانب هم من اللبنانيين الذي يحملون جنسية ثانية، وهم يقدمون لنا جواز سفرهم اللبناني” واضاف “في السابق كان ربحنا يصل إلى ٤٠ في المئة واليوم بالكاد يصل إلى ٢ في المئة، همنا الآن ان يبقى بامكاننا الاستمرار”.

يذكر أن هذا القرار يشمل قطاعات عدة، أبرزها الفنادق والمطاعم والمؤسسات البحرية ووكالات السفر ووكالات تأجير السيارات.