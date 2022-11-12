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التيك توك.. نعمة أم نقمة؟

12 - نوفمبر - 2022
آخر تحديث: 14 - نوفمبر - 2022 5:14 صباحًا
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هو التطبيق الأول بين روّاده حيث نُصّب ملكاً على عرش منصات التواصل الاجتماعي. حديث المجتمع الآني بلا جدل. تطبيق يجمع بين مختلف المشاهد  السامة منها والتثقيفية… آلة لصنع النقود تقف بين مؤيد و معارض…

فمن جهة، ساعد هذا التطبيق الكثير من صانعي المحتوى بالوصول الى الشهرة ومن بابها العريض، من محال الالبسة الى المطاعم والمناطق السياحية، حتى انه أصبح مصدرا للأخبار الأسرع انتشاراً لدى البالغين مقتحماً عالم الأخبار والسياسة…

نعم، قد يكون هذا التطبيق آلة سهلة لصنع النقود الا ان تأثيره السلبي على الصحة العقلية والنفسية لا يمكن نكرانه… فللحصول على المال يجب على رواد التطبيق القيام بالكثير من الفيديوهات التي قد تكون بنظر البعض “هبل ومسخرة ” لتنفيذ التحديات بين مستخدميها…

وفي هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، لا ضرر من الحصول على شوية فريش دولار … شرط الانتباه من خطر الانخراط في دوامة لا هرب منها!

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