الثلج يغطي الجزء الأكبر من لبنان فإلى متى ستستمر العاصفة جويس؟

من جبل لبنان نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف الصورة بعد وصول العاصفة “جويس” إلى لبنان يوم أمس، على ان تنحسر بحسب توقعات مصلحة الارصاد الجوية بدء من ظهر السبت القادم.

الثلوج بدأت من عالية، وتراكمت بشكل أكبر في المناطق المرتفعة أكثر، وبحسب ما سبق أن قاله وسام ابو خشفة من مصلحة الارصاد الجوية لـ”صوت بيروت انترناشونال” “ستتساقط الثلوج بدءاً من 1500 متر مع تدني درجات الحرارة، ويوم الاربعاء هناك تدني ملحوظ بدرجات الحرارة الى ما بين 6 الى 10 درجات على الساحل ما يعني تدني مستوى تساقط الثلوج الذي قد يصل بين ليل الاربعاء وفجر الخميس الى حدود الـ500 متر كما في عكار وبعض المناطق الجنوبية وفي اغلب المناطق الجبلية” واشار الى ان “الحرارة في المناطق الداخلية اي في البقاع ستصل الى ما دون الصفر لاسيما فجر الخميس”.

اعتبارا من نهار الخميس تخف حدة الامطار بشكل ملحوظ كما قال ابو خشفة الا ان البرودة ستستمر، حيث سترتفع الحرارة يوم الجمعة لتتراوح على الساحل بين 10 الى 15 درجة مع امطار متفرقة وتنحسر العاصفة يوم السبت، وبعد انحسار العاصفة سيبقى لبنان متأثرا بها حيث سيشهد موجات صقيع ما سيؤدي الى تشكل للجليد لمدة تتراوح بين 3 الى 4 ايام.