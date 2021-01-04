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الثمانيني أبو خضر يسبح في عز العواصف

منذ 35 دقيقة
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ساعتان في اليوم يمضيهما الثمانيني محمد ماجد “ابو خضر” في المشي ومثلهما لممارسة هواية السباحة وساعتان تحت اشعة الشمس وساعة في النادي، وكما قال لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “اسير تحت المطر، وفي الصيف امضي 5 اشهر في الضيعة فانا لا اسبح الا في فصل الشتاء”.

وشرح كيف سبح خلال العاصفة للمرة الاولى بالقول “شاهدت شباناً يسبحون ضمن بطولة، قررت أن اخوض التجربة، والان تعودت على ذلك”، واضاف “في السباحة احارب كل الامراض، وكل ما اتمناه من الله الصحة”، لافتاً إلى أنه يرفض الزواج بعد وفاة شريكة حياته.

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