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الجامعة اللبنانية الأميركية تعلن عن تبرع بهاء الحريري بمبلغ مليون دولار من أجل لقاحات كورونا

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 16 - فبراير - 2021 6:24 مساءً
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شكرت الجامعة اللبنانية الاميركية الشيخ بهاء الحريري على تبرعه بمبلغ مليون دولار اميركي للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا وذلك في مؤتمر صحفي أُعلن خلاله ” تلقت الحملة اول تبرع بقيمة مليون دولار اميركي من السيد بهاء الحريري، وترى الجامعة اللبنانية الاميركية ومركزها الطبي ان هذا التبرع من شأنه ان يسرع من تنفيذ هذه الحملة التي تهدف اولاً واخيراً الى اغاثة المواطنين والمواطنات في جميع انحاء لبنان، كل الشكر والتقدير للسيد بهاء الحريري على هذا التبرع الكبير الذي يأتي في الوقت المناسب لدعم هذه الحملة الوطنية، وستلبي هذه الهبة حوالي 40 بالمئة من احتياجاتها، ونعول على انسانيتكم ودعمكم وكرمكم لجمع المبلغ المتبقي”.

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