الجبير لـ”عرب نيوز”: الإبقاء على أقصى العقوبات على إيران هو ما سيجبرها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير في حديث مع صحيفة “عرب نيوز” أن “المملكة العربية السعودية خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، فمنذ خمسين عاماً لم يكن لدينا مدارس للنساء واليوم ٥٥ في المئة من طلاب الجامعات هن من النساء، منذ سبعين عاماً كانت معدلات الأمية تصل إلى نحو ٩٠ في المئة، واليوم الجميع يقرأ ويكتب ويذهب إلى المدرسة، منذ سبعين أو ثمانين عاماً كانت معدلات وفيات الاطفال عالية جداً، وكان يموت اثنان من كل ثلاثة أطفال تقريباً لا يتعدون سن الثانية، أما اليوم فبلغنا النسبة عينها كما في أوروبا والولايات المتحدة، تضاعف معدل متوسط العمر المتوقع تقريباً خلال جيل واحد، لذلك نعتني بمواطنينا من خلال توفير الأمن لهم، من خلال توفير الرعاية الصحية لهم، من خلال توفير التعليم لهم، ومن خلال توفير الفرص لهم فيما يتعلق بحقوق الإنسان كما حددها نقّاد المملكة العربية السعودية، فقد قطعنا اشواطاً كبيرة فيما يخص تحرير المرأة وتمكين الشباب وفيما يتعلق بإصلاح نظامنا القضائي وانفتاح مجتمعنا وتمكين الشباب لتحقيق آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم، هذه هي حقوق الإنسان وهذا هو الجزء الأهم”.

وعن موقف المملكة العربية السعودية من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قال الجبير “واضح، نريد حل الدولتين على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، حيث يصبح لدينا دولة فلسطينية ودولة اسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن، هذا موقفنا. نعتقد أننا لعبنا دوراً فعالاً في إبعاد العالم العربي عن القرارات الثلاثة التي تم الإعلان عنها في الخرطوم عام ١٩٦٧ والتي رفضت المفاوضات والاعتراف والسلام مع اسرائيل، من خلال طرح خطة الملك فهد ذات النقاط الثمانية في القمة العربية بفاس في أوائل الثمانينات، هذا ما تبناه العالم العربي ودعوا بشكل اساسي إلى حلّ ينص على قيام دولتين، ثم طرحنا لاحقاً في قمة بيروت عام ٢٠٠١ مبادرة سلام عربية دعت إلى ما أشرت إليه، دولتان واعتراف وتطبيع للعلاقة وكل ما تنطوي عليه من علاقات حسن الجوار، لقد تبنى المجتمع الدولي هذا الأمر وسيظل موقفنا ثابت”.

وعن الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل قال الجبير “قراراتهم هي قرارات سيادية تعود إلى تلك الدول، ما هو أمامنا، وإذا أدى ذلك تغيير في موقف إسرائيل فيما يتعلق بضم الأراضي الفلسطينية أو أدى إلى تلين موقف إسرائيل فيما يتعلق بالمفاوضات فقد يكون هناك بعض الفوائد في ذلك، لكن فيما يخصّ المملكة يظل موقفنا أن التطبيع لا يمكن أن يحصل إلا إذا كان هناك اتفاق على السلام”.

وعن العلاقة مع الولايات المتحدة شرح الجبير “علاقتنا قوية، علاقتنا ديناميكية، علاقتنا متعددة الأوجه، أوضحت إدارة بايدن أنها ملتزمة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية وبالدفاع عن السعودية ضد التهديدات الخارجية، لقد أوضحوا أنهم سيستمرون في تزويد المملكة العربية السعودية بأسلحة دفاعية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، لذا، لا أرى تغييراً كبيراً بين هذه الإدارة والإدارة السابقة فيما يتعلق بالتزامهم تجاه المملكة”.

وفيما يتعلق باليمن اشار الجبير إلى أنه “اليمن قابل للحل، نعتقد أن هناك حل سياسي، نحن نحاول تحقيق هذا الحل السياسي ونحاول القيام بذلك منذ مطلع بدء الأعمال العدائية قبل عدة سنوات. لقد دعمنا كل جهد وكل مبادرة من قبل المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة للتوصل إلى حل، لقد عملنا على توحيد الحكومة اليمنية لتوحيد الشمال مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لقد قدمنا أكثر من ١٧ مليار دولار من المساعدات الإنسانية، لقد أوضحنا أن الحل الوحيد في اليمن هو الحل السياسي المبني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦، لقد أوضحنا ذلك لأصدقائنا في أوروبا والولايات المتحدة وكذلك للمبعوث الخاص للأمم المتحدة”.

و أضاف الجبير “الطالبان في أفغانستان مدرج على لائحة الإرهاب وهذا لا يمنع وصول المساعدات إلى أفغانستان. في سوريا لديك داعش المدرج على لائحة الإرهاب وهذا لا يمنع وصول المساعدات إلى سوريا، حزب الله مدرج في لبنان على لائحة الإرهاب وهذا لا يمنع وصول المساعدات إلى لبنان، حركة الشباب في الصومال مدرجة على لائحة الإرهاب وهذا لا يمنع وصول المساعدات إلى هناك، بوكو حرام مدرجة على لائحة الإرهاب وهذا لا يمنع وصول المساعدات إلى دول مجموعة الخمسة، وبهذه الحال نتساءل من موقفنا، لماذا سيتوقف وصول المساعدات الى اليمن لأن الحوثيين مدرجون على قائمة الإرهاب، تم إيقاف المساعدات في هذه الأثناء من قبل الحوثيين، يسرقون المساعدات ويبيعونها لتمويل آليتهم الحربية ويقومون بتجنيد الفتية الصغار (٩ و١٠ و١١ عام) ووضعهم في ساحة المعركة وهذا مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يطلقون صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار بشكل عشوائي ضد المدنيين سواء كان ذلك في المملكة العربية السعودية أو في اليمن، وسرقوا البنك المركزي ورفضوا كل المحاولات لتحقيق تسوية سلمية او التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لذا فإن الرسالة والمواقف من وجهة نظرنا فيما يتعلق بالحوثيين واضحة جداً”.

وتابع الجبير “اقيمت العلاقة رسمياً بين الرئيس فرانكلين روزفلت وجلالة الملك عبد العزيز الراحل، كان فرنكلين روزفلت ينتمي إلى الحزب الديمقراطي واستمرت مع كل إدارة أميركية، سواء كانت القيادة جمهورية أو ديمقراطية وباتت أقوى وأعمق مع كل إدارة سواء كانت تابعة للحزب الديمقراطي أو الجمهوري، علاقتنا مع الولايات المتحدة هي علاقة استراتيجية، لدينا مصالح اقتصادية ومصالح مالية، نعمل على محاربة التطرف والإرهاب، نعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة سواء كان عبر محاولة إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في لبنان أو سوريا والعراق أو إيران أو أفغانستان، في محاولة للحد من التوترات بين الهند وباكستان، سواء كان ذلك من أجل استقرار السودان، او العمل على انهاء الحرب في ليبيا سواء كانت تعمل للتعامل مع دول مجموعة الخمسة في الساحل الأفريقي في نيجيريا، في مكافحتهم بوكو حرام، بيننا مصالح ضخمة على المحك، وهذه المصالح حقائق وهذه الحقائق صلبة، لا تزول، من مصلحتنا الحفاظ على علاقة متينة مع الولايات المتحدة والعكس صحيح، وباتت بلداننا تقوم بذلك منذ أكثر من ٨٠ عاما”.

وأضاف “أظن ان الاميركيين اوضحوا أنهم يريدون أن تعود إيران إلى الاتفاقية النووية وأنهم يريدون اتفاقا نوويا، يمكننا وصفه على حد قول وزير الخارجية الأميركي انتوتي بلينكن على أنه ” أقوى وأطول ” هذا ما كنا ندافع عنه منذ ظهور هذه الصفقة، نريد إلغاء حكم الانقضاء، حتى لا تتمكن إيران من تخصيب اليورانيوم حتى إشعار آخر ، ونريد أن يكون لدينا آلية تفتيش أكثر اتساعا وأعمق للتأكد من إمكانية فحص كل ما في إيران إذا اقتضت الحاجة كما نعتقد أنه يجب بذل جهد للتعامل مع دعم إيران للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، وبرنامجها للصواريخ الباليستية، أعتقد أننا على اتفاق بشأن هذه القضايا الثلاث مع إدارة بايدن ومع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين”.

وتابع الجبير “السؤال هو ما هي أفضل طريقة للمضي قدما؟ نعتقد أن الإبقاء على أقصى العقوبات على إيران هو ما سيجبر إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والموافقة على هذه الشروط، جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي وصلت إلى السعودية هي من صنع إيراني أو مزودة من إيران، أطلق العديد منها، كما سبق وقلنا، من الشمال وآخرون من البحر” وختم “ألقت الأمم المتحدة باللوم على الايرانيين في الهجمات على بقيق، كما فعلت الدول الأخرى التي قمنا بدعوتها للإنضمام إلينا في التحقيق، لذلك من الواضح جدا لنا من أين يتم توفير هذه الصواريخ وأين يتم بناؤها”.