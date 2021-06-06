الجزء الذي لم يعرض في المواجهة.. ما هي الرسالة التي يوجهها الكابتن غسان سركيس لـ جبران باسيل؟

بخيبة أمل وجه مدب كرة السلة غسان سركيس رسالة إلى جبران باسيل، حيث قال “الله يسعدك ويبعدك، توقف عن المتاجرة بالمسيحيين ووحدة المعايير” مضيفاً “مات لبنان، وما زال باسيل يتحدث عن وحدة المعايير، وان تم تعيينه وزيراً للخارجية تحل قضية المعايير ويأخذ المسيحيون حقوقهم!!! الاكثرية الساحقة من المسيحيين لا تريدك، لا تتحدث بإسمنا ولا تقل انك تمثلنا وانك تريد ان تسترد حقوقنا…. حقوقنا تسترد عندما يتعافى لبنان وليس عند تعيينك وزيراً يتعافى البلد”!

وسأل سركيس باسيل خلال اطلالة له ضمن برنامج “المواجهة” مع الاعلامي رودولف هلال عبر “صوت بيروت انترناشونال” فيما ان كان باستطاعته الذهاب إلى السوبرماركت، مطعم، مباراة لكرة القدم أو كرة السلة من دون حماية؟ “تحتاج حماية من شعبك؟! كذلك حال الاكثرية الساحقة من السياسيين، لماذا انا يمكنني الذهاب إلى اين مكان، استقبل في الشمال والجنوب وكل المناطق”؟!

واعتبر سركيس ان من السياسيين من هم شرفاء كالنائب شامل روكز والوزير محمد فهمي الذي تربطه بهما علاقة صداقة متينة منذ سنوات، مشيراً إلى أن “روكز ظلم وعانى ولم يتم تعيينه قائداً للجيش لانه صهر”.