الجميزة تسهر على حساب قلق السكان.. الدولة نائمة

كل النوافذ في بيتها تطل على مصادر الإزعاج.

حصّنت مارلين نفسها بوضع مزيد من الأبواب والجدران داخل بيتها ضد ضجيج الحانات وعُلب الليل.

تحاول إنهاء بحوثها نهارًا قبل تسلل الموسيقى الصاخبة إلى صفحات كتبها.

تخريب وتهجير سببه بناء مزيد من طبقات الفساد،

ترك الحي التراثيّ في بيروت كثير من سكانه الذين تقاعدوا عن تحمّل الأذى.

أذى في السمع والبصر وحق التجوّل والأمن الشخصيّ.

المساحات من الجميزة إلى مار مخايل تحت سيطرة الحانات وعلب الليل. والواقع المرئي هنا يناقض كل موادّ المرسوم الذي صدر في التسعينيات لتنظيم هذا القطاع







