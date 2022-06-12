الجولة الأولى للإنتخابات النيابية الفرنسية

توجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في الجولة الأولى من جولتين ستقرران ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحدياً قوياً من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأي أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.

وباتت قدرة ماكرون على تمرير أجندته الإصلاحية مهددة، بما يشمل إصلاحا لنظام التقاعد يقول إنه ضروري لاستعادة أموال الدولة. وفي المقابل، يعمد خصومه اليساريون الى خفض سن التقاعد وإطلاق حملة إنفاق كبيرة.

وتظهر التوقعات الآن أن ماكرون وحلفاءه، بما في ذلك الحزب الجديد لرئيس وزرائه السابق إدوار فيليب، قد لا يحققون أغلبية 289 مقعدا بفارق 40 مقعدا. وسيتطلب ذلك منه السعي إلى التعاون مع أحزاب متنافسة.