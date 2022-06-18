السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الحكم صدر: حزب الله اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري

منذ 10 دقائق
A A A
طباعة المقال

بأقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة الدولية، حكمت غرفة الاستئناف بالإجماع على المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد خمس مرات، لينضما الى المتهم الثالث سليم عياش الذي سبق ودانته المحكمة الدولية بالجرائم نفسها.

هؤلاء المجرمين الذين لقبهم أمين عام حزب الله حسن نصرلله يومًا بالقديسين وامتنع عن تسليمهم وحتى الاعتراف بقرارت المحكمة الدولية، فكيف ستتصرف الدولة اللبنانية حيال هذا الامر

ومع غياب التمويل قد يكون ذلك الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي اقفلت أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة. فكيف يرى الشهيد الحي النائب مروان حمادة هذا الموضوع؟

اذا يمكن القول ان النقاط وضعت على الحروف. ومن اغتال رئيس حكومة لبنان هو حزب الله دون اي شك او شائبة. اما السؤال الاهم من سيردع هذه الميليشيا من الاستمرار في عملية القتل الممنهج؟ وهل ستتجرأ أجهزة الدولة الامنية من جلب هؤلاء المجرمين لمحاسبتهم؟

    المزيد من فيديو

    1:18
    إنطلاق مهرجان أيام بيروت السينمائية
    5:06
    خالد أبو شقرا: المجتمع الدولي لا يثق بنا
    3:18
    سفرة إلى الخارج من دون فيزا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    إعلان تشكيلة سلة لبنان لمواجهتي الأردن والسعودية
    ارتفاع ضغط الدم
    4 عادات شرب ترفع ضغط الدم سرًّا.. تجنّبوها!