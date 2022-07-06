الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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الحل لأزمة البطالة...خيط و سنّارة

منذ ساعة واحدة
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مهما تقطّعت خيطان النسيج الإجتماعي، في لبنان من جراء الأزمات و النكسات، تبقى هذه الأيدي أفضل من يحيك روابط الوصل بين الصمود و الصمود ، من يعرف اللبنانيّ جيداً، يدرك أن هذه الاصابع لا تنكسر ، تبقى متينة ترسم، تكتب، تبتكر، و تخيط.

لورين و يارا، خالة و إبنة شقيقة، رفضتا الإستسلام للحال المفروض، و فرضتا حالاً أفضل و بالألوان، أرجعتا للسنارة و الخيطان غزّها ، هي التي من عزّ التاريخ الأنثويّ اللبنانيّ.
إلى جبيل توجّهنا، مدينة اوّل حرفٍ و آخر أصحاب الكلام.

يارا واجهت البطالة بالعمل ، أما الخالة لورين، فواجهت الذكريات بأجمل الإبتسامات.

المنتجات إلى توسّعٍ أكبر بالأنواع ، أما التصدير فهو على رأس قائمة الطموح للغد.

لورين و يارا جيلان يتنافلان الحرفة و يخيطان بالخيطان أجمل رداءٍ للأمل.

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