الحملات الإنسانية لم تقتصر فقط على الرغيف بل على احتياجات أخرى

الوضع المعيشي بات لا يحتمل، والقضية ليست فقط في رغيف الخبز، بل هنالك العديد من الاحتياجات اليومية الضرورية.

حملة هي الاولى من نوعها، مبادرات فردية قررت ان تدعم حفاضات الاولاد لتخفيف الاعباء عن الفقراء، عن ذلك شرح بلال مواس (اعلامي وممثل كوميدي) لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران “فكرت الحملة بدأت بعد الحديث مع شبكة من معارفي في لبنان وخارجه حول سعر كيس الحفاضات وان ارخص نوع منه يصل سعره الى ١٨ الف ليرة، من هنا بدأنا نبيع كيس الـ٢٣ الف ليرة بـ١٥ الف ليرة٬ وفي اليوم نبيع بين ١٥٠ الى ٢٠٠ كيس” مشدداً “نبيع كيساً لكل شخص ونفتحه قبل اعطائه اياه كي لا يتاجر به” واضاف “نحن في الثورة نساعد بعضنا البعض، واتمنى لو ان لدينا مساحة او قدرة للمساعدة اكثر”.

ويبقى الامل بان تستمر المبادرات الانسانية في ظل الغياب الكامل للدولة اللبنانية عن حاجات المواطن ومعاناته.