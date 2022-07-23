الحمل الوديع باسيل: "ما خلوني وما بدي شي"

البطل اليوم، صهر مدلل يكاد يتفنن في اتقان دور البراءة، يلعبه ويمثله كأحد لا بل كأهم ممثلي هولييود وحتى هم لا يستطيعون تمثيله بهذا الشكل. فتكاد لا تخلو نصف دقيقة من اطلالاته الاعلامية من محاولة اظهار نفسه على انه حمل وديع مكسور، “ما حدا خلاه وما خصو “. لا همّ له سوى مصلحة المسيحيين اولا، واللبنانيين في الوطن والانتشار ثانيا… نعم انه جبران باسيل الذي اطل علينا مساء الجمعة في مقابلة تلفزيونية اكد فيها انه ما خصو بكل الاتهامات التي تنسب اليه…

ناهيك عن الاتهامات التي وجهها باسيل للرئيس المكلف نجيب ميقاتي بانه لا يريد تشكيل حكومة على الرغم من توجه الأخير في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية الى بعبدا حيث قدم تشكيلة حكومية مكتملة. باسيل اكد عدم التمسك بوزارة الطاقة بعيون لامعة عأساس انو “شو جايي من هالوزارة؟”

اما المضحك المبكي حقا! فهو تأكيد باسيل انه لا يريد رئاسة الجمهورية معتبرا ان ‎ميشال عون “ما خلوه وبعرف إنو ما رح يخلوني اشتغل وحابب أعرف مين رح يخلوه يشتغل” فهل نسي باسيل ان البلد “انخرب لعيونو؟”

حتى ان باسيل لم يتردد باعتبار انه وتياره “عكس المنظومة” ولا علاقة لهم بجهنم الذي بشرونا فيه… “فالله يعين” اللبناني الذي يعدّ الأيام بالساعات والدقائق والثواني على امل “ان تنتهي المسرحية” وتسدل الستائر على هذا العهد بعد ١٠٠ يوم بألف خير!