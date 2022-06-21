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الخيول تضيّع بوصلتها في لبنان

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:25 صباحًا
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لم يعد الخيل والليل يعرف طريقه إلى الإسطبلات اللبنانية بعدما مرت على ظهر الخيل أزمة اقتصادية حادة حرمتها من قوتها اليومي فخسر لبنان الرهان على سباق الخيول.
وتضاءل عدد الخيول في إسطبلات الاستاد الشهير من 3000 إلى حوالي 250 حصاناً فقط.
وأصبحت معظم صناديق الإسطبلات الآن فارغة من ركابها، وتتجول الدجاج والماعز في الأماكن التي كانت في السابق مأهولة بالخيول العربية.
وارتفعت أسعار الشعير بشكل سريع بعد متأثّرة بالحرب الروسية على أوكرانيا.
وفي السياق نفسه، فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في عام 2019، لتدفع بأكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى تحت خط الفقر وتجعل الأنشطة الترفيهية ترفاً لمعظم الناس.

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