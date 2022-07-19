الدولار الجمركي كيف سيؤثر على اسعار السلع؟

تراجعت أعمال العديد من المحلات التجارية في لبنان بنسبة 80% بسبب الأزمة الاقتصادية، ليهدد ما اصطلح على تسميته الدولار الجمركي والذي أُقر في الموازنة بانتظار موافقة مجلس النواب ما تبقى من حركة بيع في محلاتهم.

إذاً الجميع بانتظار اقرار الدولار الجمركي والخوف كبير من تداعيات اقراره

وخلال الاجتماع الذي عُقِد أمس في السراي الحكومي خصّص لبحث ملف إضراب موظفي القطاع العام، توافق المجتمعون على أن الحلّ الشامل سيكون من خلال إقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية أبرزها الدولار الجمركي الذي يوفّر واردات مالية إضافية للخزينة تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام. كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين عبر سلّة من الواردات الأخرى تؤمن واردات إضافية أيضاً للخزينة العامّة.

يربط رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أي زيادة لموظفي القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي. أي دفع الضرائب الجمركية على كلّ البضاعة المستوردة على أساس سعر جديد للدولار، لا السعر الرسمي 1515 كما هو محدّد الآن.

إذاً لا عمل في مؤسّسات الدولة إلا عبر زيادة الضرائب، وهو استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز، كما تقرر دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف، وربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل.