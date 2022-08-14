الدولار الجمركي... ما حدا فاهم شي!

الدولا الجمركي وسيلة جديدة تبتكرها السلطة السياسية من أجل ادخال مزيد من الامول الى خزنتها , خزنة مثقوبة تُسرّب الاموال الى جيب المسؤولين وتحرم المواطن من قرشه الأبيض.

هذا المواطن الذي أصبح هشًا , مريضًا , فقيرًا ينذل كل يوم من اجل الحصول على ادنى حقوقه، يسلّم أمره لله , ولا قوة له أن يسأل ما معنى الدولار الجمركي لأن الحاكم بأمره في هذا البلد غير آبه لما سيحدث في حال تم رفع الجمرك

فرض الدولار الجمركي سيكون له حتمًا أثراً كبيراً على المجتمع وعلى قدرة المواطن الشرائية وعلى عكس ما يصرّح به المسؤولون ان السلع الاساسية لن تشملها الزيادة , فإن علامات استفهام كثيرة تطرح حول عمل السلطات الرقابية وقدرتها على ضبط التجار الذين استبقوا القرار وبدأوا برفع اسعار السلع.

اذاً في بلد لا تكل السلطة ولا تمل من البحث عن مصادر تمول بها جيبها وبالطبع من خلال سرقة جيب المواطن , اما الانفجار الاجتماعي فحتمي عند اول لحظة يقر بها هذا القانون.