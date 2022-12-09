السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الدولار الجمركي... هل سيرتفع مع إقرار الموازنات؟

منذ 14 ساعة
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2022 10:23 صباحًا
A A A
طباعة المقال

مع بداية شهر كانون الاول اي شهر الاعياد، بدأ العمل بتسعيرة الدولار الجمركي الجديدة التي حُدِّدت بـ15 ألف ليرة لبنانية بدلاً من 1507 ليرات في مستجدٍّ على الساحة المحلية ينظر اليه اللبنانيون بقلقٍ كبيرٍ لانعكاساته التي ستسبب حتماً ارتفاعاً على أسعار البضائع والسلع المستوردة ما يزيد من تدمير قدرتهم الشرائية.
ولكن السؤال الذي يُطرح اليوم، هل سيرتفع الدولار الجمركي مع اقرار الموازنة في السنوات المقبلة ليتساوى مع سعر صيرفة؟

عادة وامام الانهيار الاقتصادي تسعى الدول الى خفض الضرائب، وهذا عكس ما يَحْصُلُ في لبنان، الى اي مدى سيكون هناك انعكاسات سلبية على المواطن والمستهلك بشكل خاص؟

ما هي الخطوات التي يجب إتخاذُها بالتوازي مع زيادة الدولار الجمركي؟

صحيح أنه من غير المنطقي الاستمرار على سعر 1500 ليرة في وقت الدولار يتخطى 40 ألف ليرة ولكن الإقدام على هذه الخطوة يستوجب سلة من الإصلاحات المتكاملة، وخطة تعاف، تقوم على سعر صرف موحد، وتصحيح الأجور على أن يكون ناتجاً عن النمو وتحريك الدولة للعجلة الاقتصادية لا عبر زيادة الأعباء الجمركية والضرائب التي تطاول فئة دون غيرها.

    المزيد من فيديو

    3:17
    هل سيبقى تسديد قروض الاسكان بالليرة؟
    4:17
    باسيل لحزب الله: طلّقني!
    3:45
    متعاقدو المهني يتوقفون عن التعليم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قائد الجيش جوزاف عون
    العماد عون يقترب من بعبدا... تسوية شاملة ومن ضمنها رئاسة الحكومة
    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    القاضية غادة عون
    القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!