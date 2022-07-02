الدولة سرقت مواطنيها.. الحمام الزاجل "أوفر"

قال ألكسندر غراهام مخترع اول هاتف محمول في العالم في مقابلة تلفزيونية : اتركوا أجهزتكم الخليوية وعيشوا حياتكم.

وهذا بالفعل ما حصل في لبنان، ولكن المفارقة ان الشعب الللبناني أجبر على ترك هاتفه والتخلي عنه بسبب التسعيرة الجديدة التي أطلقتها وزراة الاتصالات ،لتحافظ على مكانة لبنان العالمية بتربّعه على عرش تعرفة الاتصالات الأغلى في العالم.

فكم أصبحت اسعار بطاقات التشريج وباقات الانترنت؟

سونور

اما من يحملون خطوطًا ثابتة فانتبهوا الى هذا الامر .

اذا عملية نصب ممنهجة تعرّض لها المواطن , وتمكنت السلطة من حرمانه أبسط وسائل الترفيه الا وهي مواقع التواصل الاجتماعي , فبات يحسب مية الف حساب قبل ان يقول allo