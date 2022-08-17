الدولرة الكاملة للبنزين

كثر الكلام في الآونة الأخيرة حول تداعيات اتخاذ قرار “دولرة” البنزين ورفع الدعم عن هذه المادة الأساسية، ما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيّدٍ ومعارضٍ لهكذا خطوة، فيما الثابت بحسب إجماع الكثيرين من الخبراء الاقتصاديين أنّ تداعياتها ستكون خطيرة على الاقتصاد الوطني وستؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر.

هذا الإجراء من شأنه أن يرفع الاسعار ولكن بنسبة بسيطة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، الا أنه تمهيداً للدولرة الكاملة للبنزين والتي ستشكل عبئاً معيشياً اضافياً على اللبنانيين، خاصة وأن كل القطاعات ستتأثر سلباً بهذا الاجراء لجهة ارتفاع كل الأسعار لا سيما اذا تَرافق مع استمرار في ارتفاع سعر صرف الدولار.

السؤال الذي يُطرح، هل يستطيع المواطن ان يتحمّل عبئاً معيشياً اضافياً ؟

اذاً محكومٌ على المواطن اللبناني ان يعيش كل يوم بيومه، فهو اعتاد ان يستفيق كل يوم على أزمة جديدة تارةً تُفقِده لقمةَ عيشه، وأخرى تُجبره ركنَ سيارته بسبب لارتفاع كلفة البنزين، وبقاء دخله على حاله وفقاً للقرار الجديد لمصرف لبنان.