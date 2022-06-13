الراحة محرّمة على اللبنانيين... فهل تأتي الضربة القاضية للبنان على يد اسرائيل؟

عشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في محاولة لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل بشأن الحدود البحرية، رفع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي لهجة التهديدات باتجاه لبنان، محذراً ومتوعداً اللبنانيين بهجوم لم يشهده من قبل!

انقسمت الآراء حول إعتبار هذه التهديدات جدية أو مجرّد محاولة لتخويف الشارع اللبناني والضغط على السلطة، فهل تحمل الأفق القريبة حقاً حرباً في طيّاتها؟!

كوخافي تحدّث في بيانه عن تحديد آلاف الأهداف التي سيتم تدميرها وتشمل منظومة صواريخ وقذائف يمتلكها حزب الله. فما هي المناطق المهددة في لبنان؟

سبق للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن حذر في التاسع من أيار الماضي، من أن حزبه قادر على منع إسرائيل من التنقيب عن الغاز، مهدّداً باحتمال أن تكون الحرب المقبلة حرباً وجودية بالنسبة لاسرائيل.

اذاً طبولُ الحرب تـُقرَع… فهل تنفّذ اسرائيل تهديداتها وتنسف الآمال التي يعلقها لبنان على الموسم السياحي الواعد؟! الجواب لا يبدو بعيداً وربما تتضح طبيعة النوايا الاسرائيلية في القريب العاجل.