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الزواج و الطلاق "أونلاين" و الحضانة أمام رجال الدين

منذ ساعتين
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 1:20 صباحًا
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ضجّت الدنيا في الآونية الأخيرة بالزوج أولاين، لم يعد من حاجة إلى السفر و ذلّ الأمن العام للحصول على الباسبور ولا ذلّ السفارات للحصول على الفيزا، بمجرّد كبسة على الكمبيوتر، مبروك أنتم تزوّجتم مدنيًاً ، وداعاً لسكين رجال الدين حول رقبتكم.
لكن النهاية ليست سعيدة لقصة الزواج المدنيّ، الشياطين تعشق التفاصيل ، وللحديث صلة.
خليل وندى كانا أوّل من تزوّج أونلاين ، وها بهما يكللان زواجهما بمساعدة كل من يريد أن يتزوّج عبر الكمبيوتر

لرجال الدين رأي آخر، رأيّ يكشف ما تخفيه فرحة الأونلاين.

خليل و ندى سعيديين بالتجربة ، برضى الأهل و المجتمع.

إذا سرت عادة الأونلاين سوف يصبح الزواج اسهل، أسرع و دون قيود، لكن تبقى العبرة في ما بعد الزواج.
الزواج أونلاين يمن ان يصبح موضة في لبنان ، لكن نتمنى أن لا تنقطع “الكونيكشن” في هذه الظروف!

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