الزواج و الطلاق "أونلاين" و الحضانة أمام رجال الدين

ضجّت الدنيا في الآونية الأخيرة بالزوج أولاين، لم يعد من حاجة إلى السفر و ذلّ الأمن العام للحصول على الباسبور ولا ذلّ السفارات للحصول على الفيزا، بمجرّد كبسة على الكمبيوتر، مبروك أنتم تزوّجتم مدنيًاً ، وداعاً لسكين رجال الدين حول رقبتكم.

لكن النهاية ليست سعيدة لقصة الزواج المدنيّ، الشياطين تعشق التفاصيل ، وللحديث صلة.

خليل وندى كانا أوّل من تزوّج أونلاين ، وها بهما يكللان زواجهما بمساعدة كل من يريد أن يتزوّج عبر الكمبيوتر

لرجال الدين رأي آخر، رأيّ يكشف ما تخفيه فرحة الأونلاين.

خليل و ندى سعيديين بالتجربة ، برضى الأهل و المجتمع.

إذا سرت عادة الأونلاين سوف يصبح الزواج اسهل، أسرع و دون قيود، لكن تبقى العبرة في ما بعد الزواج.

الزواج أونلاين يمن ان يصبح موضة في لبنان ، لكن نتمنى أن لا تنقطع “الكونيكشن” في هذه الظروف!